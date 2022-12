Le Stelle della Speranza di AIL Biella

Nel biellese si rinnova il tradizionale appuntamento contro le leucemie per donare speranza ai pazienti e alle loro famiglie.

Da domani, l'8 - 9 – 10 - 11 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma), l’iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica si svolgerà nelle piazze italiane grazie all’impegno di migliaia di Volontari. AIL Biella Clelio Angelino con i suoi volontari ha organizzato una maratona di solidarietà che durerà dal 5 al 19 dicembre, con tante postazioni in Biella e dintorni per offrire ai suoi donatori le tradizionali Stelle di Natale e gli squisiti Sogni di cioccolato al latte o fondente con nocciole, a fronte di un contributo minimo di 12€.

I fondi raccolti saranno utilizzati principalmente per finanziare l’attività di trasporto malati. Più di trenta assistiti al giorno vengono accompagnati presso strutture sanitarie anche fuori provincia per esami, visite e ricoveri. Il servizio per gli assistiti è totalmente gratuito. AIL Biella è impegnata anche in progetti a sostegno della struttura sanitaria e nella diffusione della cultura del dono in particolare rivolta ai giovani. Volontari, Donatori, Aziende sostenitrici, Esercenti amici, tante persone contribuiscono a far fiorire la “Stella della Speranza”.

Visitate il sito www.ailbiella.it, chiamate i numeri 388 453 1139 - 335 147 6389 - 015 247 2951.

Per informazioni e prenotazioni per offrire il vostro aiuto concreto a chi sta combattendo contro la leucemia.