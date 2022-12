Il Ricetto di Candelo sul tabellone di gioco del Monopoly

“Un altro piccolo orgoglio per Candelo. Dalla collaborazione tra la Hasbro e i Borghi più Belli d’Italia, con cui come amministrazione abbiamo collaborato, è nata una versione speciale del Monopoly. E tra le caselle spunta anche il nostro Ricetto”. Ad annunciarlo, poco fa, il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social.

E aggiunge: “In questa nuova versione del gioco ci si muove tra paesi e paesaggi del Piemonte, alla scoperta di quelli che sono i borghi più belli della nostra regione e della Valle d'Aosta. I giocatori in tutta Italia non troveranno quindi i classici Vicolo Corto o Parco della Vittoria ma le bellezze del nostro territorio. Un altro bel modo per promuoversi in rete e in sinergia, insieme con tutte le eccellenze del Piemonte. Due copie saranno presto disponibili presso la nostra Biblioteca, nella sezione dei giochi in scatola per ragazzi”.