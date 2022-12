Anche il Bona presente a gli “Stati Generali della Scuola Digitale”

Torna in presenza presso la Fiera di Bergamo, la settima edizione degli “Stati Generali della Scuola Digitale”, evento annuale dedicato alla condivisione, alla riflessione e al dibattito sulle tematiche dell’istruzione, dell’educazione e dell’apprendimento nella società digitale, in calendario ieri 5 dicembre e oggi 6 dicembre.

E tra le scuole che partecipano oggi a questa fiera c'è anche il Bona. La scuola di via Gramsci sarà presente con il progetto: Il "Bona" tra tradizione e innovazione, rappresentata dalla professoressa Debora Bazzano. La sua presentazione è in programma intorno alle 16,30. Le scuole, con le proprie esperienze e le buone pratiche, saranno protagoniste presentando le attività tanto innovative quanto sperimentali che stanno svolgendo in classe.