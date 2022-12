Cena Vegana per Gattopoli: tutto esaurito

Tutto esaurito per la serata firmata Gattopoli Made in Biella O.d.V. all’insegna del cibo vegano. La cena per raccogliere fondi per l’associazione è stata cucinata da Elisabetta Zambolin con l’aiuto di Benedetta Bergamini e Luca Lani presso i locali della Caritas Biella e sono stati serviti i vini dell’azienda agricola Pozzo di Viverone. Gattopoli ringrazia Caritas Biella per l’uso dei locali, Lauretana per l’acqua offerta e Catherine Yu (account IG @Riso.Allegro) per le fotografie, oltre alle volontarie ed i volontari dell’associazione.

Gli 83 ospiti, addirittura alcuni da fuori provincia hanno assaggiato un menù che comprendeva un tris di antipasti, primo, secondo, e dolce. La serata è stata un grande successo, e l’offerta culinaria è stata di gradimento. Pur non avendo mai provato un menù interamente vegano, sono stati piacevolmente sorpresi dal gusto saporito dei piatti offerti. Per far conoscere meglio lo stile di vita vegano e le possibilità culinarie offerte da questa scelta, le organizzatrici hanno messo a disposizione un gran numero di volantini e dépliant.

Nonostante il periodo difficile per tutti, associazioni di volontariato comprese, i contributi per Gattopoli sono stati molto generosi, anche grazie alla vendita di prodotti fatti a mano dalle volontarie, che saranno ancora disponibili al mercatino di mani di donne di sabato 10 dicembre (in origine era l’11), ultimo appuntamento dell’anno per il mercatino che si tiene tutto il giorno a Palazzo Boglietti. Vista la generosa partecipazione, i mici e i volontari di Gattopoli ringraziano in particolar modo tutti i partecipanti alla cena per il loro interesse e continuato sostegno. Altri eventi di questo genere sono previsti in futuro, seguite la pagina facebook per aggiornamenti.

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì pomeriggio (16:30-18:00) su appuntamento, mentre il sabato pomeriggio si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici. Per sostenere l’associazione, è possibile fare anche versamenti tramite bonifico bancario (codice IBAN: IT 64E 06085 44750 000001000717) intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.” o donando il proprio 5x1000 (codice fiscale 90071200027).