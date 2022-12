Tutto pronto per l'8ª edizione del Balcone del Biellese Trail: 150 gli iscritti

Sono circa 150 i preiscritti all’8ª edizione del Balcone del Biellese Trail, corsa in natura organizzata dal Gac Pettinengo nei boschi e sui sentieri della zona di Pettinengo e Zumaglia. La gara inizialmente era prevista a metà novembre, ma è stata posticipata all’8 dicembre per evitare la sovrapposizione con un altro evento analogo nel Biellese.

Due le distanze in programma: 19 e 8 chilometri. La prova lunga sui 19 chilometri è impegnativa avendo un dislivello complessivo leggermente superiore ai 1000 metri (pos/neg), esclusivamente su sentieri e strade bianche, tranne per i primi e gli ultimi metri in zona partenza/arrivo, sita al campo sportivo di Pettinengo. La partenza è prevista alle ore 9.30.

La prova corta su percorso di 8 chilometri, invece, è un minitrail adatto a tutti, con un dislivello di 400m +/- impegnativo solo in alcuni tratti ripidi. La partenza è prevista alle ore 9.45. Le preiscrizioni per entrambe le gare chiudono nella giornata di oggi domenica 4 dicembre ma sarà poi possibile iscriversi anche il mattino della gara direttamente sul luogo di partenza sino alle ore 9. Verranno premiati i primi 3 assoluti (uomini/donne) e su entrambe le distanze e i primi tre di ognuna delle categorie d’età previste.

Esclusivamente sul percorso corto di 8 chilometri potranno prendere parte all'evento persone non tesserate, solo maggiorenni, fuori classifica e senza diritto ai premi. Per tutti loro è previsto l'obbligo di presentare copia del certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base. Per tutti gli iscritti un premio di partecipazione e, al termine della gara, un piatto di polenta e salsiccia, oltre alla Birra Menabrea uno dei partner dell’evento insieme a Lauratena, Patti, Sergent Major, Mazzia Cristian Serramenti, Sfilacciatura di Verrone, MA Service, Botalla Formaggi, Eurometallica, MartinOttica e Foto, Fabbro Andrea Ramella Bon, DP...am abbigliamento Biella.

COSI' NEL 2021

Giornata soleggiata nel 2021 e vittoria per Francesco Nicola (Climb Runners) e Elena Platini (Luciano Sport) nella gara lunga, mentre nella corta si imposero Niccolò Biazzetti (Atl. Monterosa) e Monica Moia (Bognanco). La gara lunga era valida per il campionato regionale e ci furono 145 partenti, mentre in quella corta furono al via in 56. .

L'ALBO D'ORO

K8 maschile 2 vittorie: Alessandro Mello Rella (2015 e 2016). 1 vittoria: Andrea Nicolo (2014), Jacopo Musso (2017), Alessandro Pisani (2018), Matteo Biolcati Rinaldi (2019), Niccolò Biazzetti (2021).

K8 femminile 2 vittorie: Barbara Merlo (2014 e 2017). 1 vittoria: Elisa Travaglini (2015), Marica Mainelli (2016), Angelica Bernardi (2018), Milena Foglio Stobbia (2019), Monica Moia (2021).

K21 maschile 4 vittorie: Enzo Mersi (2014, 2015, 2016 e 2017). 1 vittoria: Mattia Bertoncini (2018), Massimiliano Barbero Piantino (2019), Francesco Nicola (2021)

K21 femminile 2 vittorie: Katarzyna Kuzminska (2014 e 2015). 1 vittoria: Marcella Belletti (2016), Debhora Li Sacchi (2017), Marica Mainelli (2018), Natalie Francesca White (2019), Elena Platini (2021)-

K37 maschile 1 vittoria: Ivan Camurri (2017), Cristian Minoggio (2018), Alessandro Ferrarotti (2019).

K37 femminile 1 vittoria: Monica Moia (2017), Barbara Negrari (2018).