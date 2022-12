Tennistavolo, buone prove per Vigliano: grande prova del giovane Cenedese

Giovedì 1° dicembre nella palestra San Quirico di Vigliano si è disputata la sesta giornata di Campionato Regionale D1 e D3 di tennistavolo. In D1, il tennistavolo della Polisportiva Vigliano targata Studio Loro ha affrontato mentre la nostra seconda squadra il Tennistavolo Sisport B Torino.

La D1 formata da Alessio Boggiani, Emanuele Gritti e Adrian Panaite si è imposta senza difficoltà con il punteggio finale di 5-1 ! Due vittorie a testa per capitan Boggiani e per l'allenatore-giocatore Adrian Panaite e il punto decisivo è arrivato da Emanuele Gritti! Con questa vittoria, i giallorossi restano appaiati in cima alla classifica in seconda posizione!

La squadra di D3, un conubbio di giovani promettenti e altri atleti adulti, è riuscita a fermare sul 3 pari la squadra avversaria, con all'interno atleti molto esperti del gioco. Grande prova del giovane Giacomo Cenedese, autore di 2 punti preziosissimi mentre Vittorio Toniolo ha completato l'opera con una bella vittoria. Al palo, invece, Federico Villa che ha lottato con tenacia su ogni punto. Resta ancora in programma un'ultima partita per l'anno 2022.