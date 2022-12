Secco 3-0 per Botalla TeamVolley, coach Cavallone: “Contento ma già al lavoro per trasferta con Pino”

Dopo la battuta d'arresto contro Calton Volley, il Botalla TeamVolley torna a macinare punti nel campionato regionale di Serie D, e resta incollato al quarto posto in classifica. Sabato scorso, a Lessona, le biancoblù di coach Alex Cavallone hanno superato con un perentorio 3-0 l'ostacolo Pallavolo Settimo Torinese.

Partita quasi senza storia, quella contro la formazione torinese, che comunque occupava il quinto posto in classifica. «Abbiamo vinto il primo set 25-16, e forse è stato il parziale meglio giocato dall'inizio della stagione: raramente abbiamo avuto una partenza così decisa, concedendo veramente poco all'avversario», sottolinea il tecnico biancoblù. All'inizio della seconda frazione, invece, qualche errore di troppo permette al sestetto ospite prima di stare incollato al set fino all'8 pari, e poi di mettere la freccia per il sorpasso con due break che portano Settimo sul 12-17. Lì è iniziata la prova d'orgoglio di Lorenzon e compagne che, punto dopo punto, senza mai perdere lucidità, sono riuscite a riprendere in mano la gara, per andare a chiudere il parziale 25-22.

A proposito di questo recupero, coach Cavallone puntualizza: «Quando ci siamo trovati sotto 17-12 non ho mai avuto la sensazione di perdere il controllo della gara, grazie a come le ragazze si stavano muovendo in campo». Anche il terzo set parte con il piede giusto per i colori di casa, ma qualche leggerezza di troppo tiene vive le avversarie. Purtroppo, verso metà del parziale, un infortunio al ginocchio costringe capitan Perissinotto a lasciare il campo, ma nonostante lo spiacevole contrattempo le sue compagne sono brave a rimanere concentrate e a chiudere il set (e la partita) 25-19. «Sono molto contento - conclude il tecnico biancoblù -, sia per il risultato, che ci mantiene al quarto posto in classifica, ma soprattutto per la reazione del gruppo alla sconfitta della scorsa settimana con Calton. Dopo una gara giocata col coltello tra i denti per due ore, contenendo su tutti i fronti una delle squadre più forti del girone, un brutta prestazione era dietro l'angolo, invece l'estrema maturità delle ragazze ha fatto sì che non accadesse. Ora siamo già al lavoro per la difficile trasferta contro Pino Torinese, penultima gara prima della sosta».

BOTALLA TAEMVOLLEY - PALLAVOLO SETTIMO TORINESE 3-0

Parziali: 25-16, 25-22, 25-19

TeamVolley: Lorenzon 11, Biasin 1, Nanì 4, Damo ne, Vodopi 9, Gilardi 4, Allorto ne, Valli (L), Perissinotto 9, Scoleri 4, Vioglio ne, Gariazzo (L2) ne, Zignone 5, Durando ne. Allenatore: Alex Cavallone. Assistente: Marco Allorto.

RISULTATI DELLE FORMAZIONI GIOVANILI

U18 TRI-GRAF VIRTUS BIELLA - GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 3-1

Parziali: 33-31, 16-25, 25-20, 27-25.

U16 DE MORI TEAMVOLLEY - CIZETA VIRTUS BIELLA 3-0

Parziali: 25-9, 25-14, 25-15.

U13 CONAD TEAMVOLLEY - KUCINE LUBE VERCELLI VOLLEY 3-1

Parziali: 25-11, 21-25, 25-14, 25-19.