Rally & Co, a casa la vittoria con la coppia Mattiazzo-Staltari nonostante la pioggia

Partenza ed arrivo dalla piazza di Moncalvo per la 25 ° edizione del Rally Colli del Monferrato e del Moscato con 62 km cronometrati suddivisi in 8 prove speciali. La pioggia ha condizionato tutta la gara ed ha reso le strette strade monferrine scivolosissime e fangose portando all'errore ben 26 concorrenti ritirati.

Non tra questi i biellesi portacolori della Rally & co Massimo Mattiazzo e Chiara Staltari che sulla loro peugeot 206 portano a casa la vittoria in classe RS 2.0 giungendo al traguardo in 62 ° posizione assoluta; per loro solo una piccola divagazione in tutta la gara che non ha compromesso il risultato finale. Ultima gara per la scuderia biellese che progetta già le presenze per la stagione 2023 nei campionati rally storici e moderni oltre ai campionati kart e fuoristrada.