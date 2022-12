Pallamano, per Vigliano nuovo ko. Il commento del tecnico Lugli: “Ragazzi si aiutano nonostante difficoltà” FOTO

Seconda gara casalinga per la sezione di pallamano di FC Vigliano nel campionato under 17, uscita sconfitta 2-49 da Bordighera. Ancora una volta in campo un solo ragazzo appartenente effettivamente alla categoria circondato da tre under 15 e una gran parte di under 13.

Si segnala l'esordio assoluto in un campionato federale per il 2010 Gabriele Gros Jacques e stagionale del 2009 Nazario Augelli. Questo il commento del tecnico Simone Lugli a fine gara: "Abbiamo tirato più volte in porta e sbagliato anche quattro tiri da sette metri. In questo periodo riusciamo a schierare in campo tanti under 13, complici alcuni forfait tra i più grandi per diversi motivi. Da inizio stagione ad oggi mai siamo riusciti a schierare in campo lo stesso sette base. Siamo comunque felici del fatto che i ragazzi in campo si aiutino e collaborino. Ognuno di loro tiene ai propri compagni, indipendentemente dalla differenza di età e delle difficoltà che abbiamo in particolare nello sviluppo del gioco d'attacco".