Giovanili SPB, SPB Monteleone Trasporti a punteggio pieno

Buone prestazioni per le giovanili della Scuola Pallavolo Biellese, con due vittorie su tre partite disputate nel weekend. Grande vittoria per la SPB Lanificio di Sordevolo sul Volley Vercelli, che rimane attaccata alla vetta e aspetta l’incontro con la capolista Novi Ligure sabato prossimo al Forum.

In Under 17 la SPB Monteleone Trasporti non delude in casa contro Vercelli e porta a casa tre punti fondamentali per potersi giocare il comando del girone domenica prossima a Romagnano. Non è arrivata la vittoria per la SPB Giuse Gallery, in Under 19, contro la forte formazione di Acqui Terme, che non ha lasciato spazio ai biellesi per portarsi a casa nemmeno un set. Giovedì trasferta a Novi Ligure per la SPB Giuse Gallery, approfittando del ponte dell’Immacolata.

U15 Volley Vercelli - SPB Lanificio di Sordevolo 0-3

Parziali: 9-25; 9-25; 10-25.

U17 SPB Monteleone Trasporti - Volley Vercelli 3-0

Parziali: 25-8; 25-22; 25-16.

U19 SPB Giuse Gallery - Volley Acqui Terme 0-3

Parziali: 18-25; 22-25; 18-25.