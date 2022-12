Brc, tutti i risultati del weekend gialloverde

SERIE C

04.12.22 Biella Rugby – Spezia Rugby 12-7 (7-7)

Marcatori. Mete: Varese, Sciarretta. Trasformazioni: Poli.

Biella Rugby: Varese; Ciano, Poli, Sciarretta, Gruppo (41’ Mafidon); Longo, Negro; Givonetti, Baldassi (55’ Nesterenko), Zanotti (cap.); Zaporozhets, Bodone (55’ Cafaro); Vecchia, Zignone (55’ Littori), Agnolio (55’ Arbore).

Andrea Caputo, coach: “Prima giornata di campionato per la squadra Evo e prima sconfitta contro Spezia Rugby. Comincia bene Biella, arginando i primi attacchi liguri e portandosi avanti con una meta di Varese e trasformazione di Poli. Una touche ligure ben giocata porta il punteggio sul sette pari all’intervallo. Nella ripresa una meta non trasformata per parte, sembra non premiare nessuno, ma Spezia allo scadere, segna e vince. Peccato per Biella perché non si trattava di un match impossibile”.

SENIORES F

04.12.22 A Genova

Magda Frank: “Sorprendente la prestazione delle ragazze nella giornata di rugby di oggi svoltasi in quel di Genova. Sorprendenti per la capacità di amalgamarsi annullando le difficoltà dei chilometri di distanza tra le varie società a cui appartengono, infatti dopo un primo tempo della prima partita anonimo e confuso sono riuscite tutte insieme a trovare il bandolo della matassa che le ha portate in un crescendo ad una prestazione complessiva delle due partite giocate ottima.

Sorprendente per la capacità di modificare modalità e dinamiche che hanno permesso loro, soprattutto nella seconda partita, di schiacciare numerose volte la palla nell'aria di meta avversaria. Sorprendente le under che senza nessun timore di sorta dimostrano il loro valore.

Malgrado il complicarsi delle regole penalizzanti per il loro inserimento. Il tanto lavoro da fare porta con sé anche tanta gratificazione. Risultati sul campo 19 Cuspo - 21 Cus Genova. 24 Cus Genova - 7 Stella Rossa 42 Cuspo - 0 Stella Rossa.”.

UNDER 17/15 F

03.12.22 raggruppamento a Novi Ligure: Ivrea/Biella – Cus Torino – Volvera

San Mauro Volvera 74 a 14

Collegno Sanremo 36 a 19

Collegno Volvera 87 a 0

San Mauro Sanremo 52 0

San Mauro Collegno 35 a 14

Fabiana Alaimo, coach: “Grande prestazione da parte della franchigia oggi scesa in campo con due squadre: San Mauro e Collegno. Le diverse partite sono state sempre condotte dalla franchigia che hanno dimostrato di essere le squadre più forti in campo nonostante la giornata di pioggia intermittente con un campo difficile e palla scivolosa. Le squadre hanno espresso un bel gioco offensivo, sfruttando bene il movimento del gioco aperto avendo sempre una superiorità numerica”.

UNDER 15/11

03.12.22 allenamento congiunto: Cogoleto Rugby + Brc

Chiara Mautino, coach U11: “Scambio tecnico. Ottima prestazione durante l’allenamento malgrado il meteo particolarmente avverso ed il campo molto pesante. Raccogliamo i frutti del lavoro svolto nelle settimane, la grinta e la determinazione in campo non mancano, nonostante l’età dei ragazzi”.

Annarita Pozzati, coach U13: “Prestazione gladiatoria ai limiti della regolarità di campo delle due squadre che hanno combattuto nel fango e nelle pozzanghere per quattro tempi da dieci minuti, senza risparmiarsi colpi e voglia di combattere. Grande soddisfazione perché il gruppo composto, in maggioranza da ragazzi neofiti, ha saputo reggere l’impatto di una squadra ben organizzata soprattutto nel gioco al largo. Ottima prova difensiva e ottima prova attitudinale. Siamo molto contenti. Menzione speciale per la grandissima ospitalità offertaci dalle Vespe di Cogoleto che non ci ha fatto mancare nulla in termini di accoglienza e disponibilità”.

UNDER 13 GIALLA

03.12.22 raggruppamento a Volvera: Volvera – Brc – San Mauro – Valsusa - Chieri

Annarita Pozzati: “Giornata molto difficile perché pioveva e faceva freddo. Eravamo molto tirati con i numeri, ma è andata molto bene. I ragazzi hanno dato il massimo sia in attacco che in difesa. Si vede molto il lavoro svolto in settimana. Nonostante tutto, è stata un’esperienza utile per i ragazzi: giocare in condizioni non ottimali li abitua a giocare in ogni condizione metereologica”.

UNDER 11/9/7

03.12.22 a Biella, Festa del Rugby con: Brc – San Mauro - Ivrea

U9 – “Oggi i ragazzi hanno avuto una giornata un po’ particolare, erano in pochissimi e questo ha giocato contro nella parte tecnica, sia in difesa con la mancanza dei placcaggi, sia in attacco con la scarsa quantità di mete. Ottimo legame però che hanno avuto in questa giornata di rugby”.

U11 - Roberta Morino: “Solo 4 ragazzi hanno resistito all'attacco dell'influenza. I nostri quattro si sono uniti all'Ivrea e al San Mauro, giocando con loro e divertendosi, nonostante il brutto tempo e la mancanza della squadra al completo”.

U7 – Guglielmo Longo, coach: “Partite molto combattute e difficili a causa alla pioggia e del freddo, ma con risultati molto soddisfacenti per noi allenatori. Al termine delle gare, con il terzo tempo, i nostri piccoli under 7 e i ‘rivali’ pari età hanno avuto modo di fraternizzare dopo le battaglie in campo”