Biella, come fare domanda per il bonus utenze domestiche? Forza Italia apre la sede per aiutare il cittadino

Presso la sede di Forza Italia, in via Duomo 6, a Biella si potranno avere informazioni su come presentare domanda per il bonus per le utenze domestiche messo a disposizione dal comune di Biella.

“Ringraziamo l’assessore con le deleghe al Welfare e le Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi, per lo straordinario lavoro e impegno svolto con discrezione e serietà , spesso lontano dai riflettori, ma che ha permesso di conseguire l’importante risultato in questo difficile momento congiunturale ed economico ovvero quello di poter destinare un bonus a sostegno di famiglie e persone della terza età nella spesa sulle utenze domestiche – spiega Alberto Fenoglio, coordinatore provinciale Forza Italia - Come partito saremo a disposizione questa sera dalle 18 alle 20 per informare i cittadini che intendano presentare domanda”.