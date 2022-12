Appuntamento a San Filippo l'8 dicembre con il concerto dell'Immacolata de La Società Musicale “Giuseppe Verdi” Città di Biella, con il Direttore Massimo Folli.

L'appuntamento è alle ore 21,00 presso la Chiesa di San Filippo a Biella. Presenta: Carlo Serra.

Tra i brani che saranno proposti ci sono AMOR DE MÃE – Marcia da Processione; Álvaro Manuel Vicente dos Reis, THE BELLS OF SAGRADA FAMILIA – Originale, AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA – Selezione Armando Trovajoli – Arr. per Banda Marco Marzi.