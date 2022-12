Il “Nova Fama” a Genova per il 150° dell' Istituto Idrografico della Marina

“Nacqui al monte vissi al mare e qui venni a riposare con la consorte”. Queste sono le parole che si trovano sulla lastra tombale di Giuseppe Bonom nel cimitero di Graglia, paese in cui quest'uomo nacque da Giuseppe e Benedetta Boveri il 26 ottobre 1841. Il Bonom fu un personaggio senza dubbio particolare. Uomo di montagna si innamorò del mare al punto da farne una ragione di vita. Fece infatti carriera fino ad essere nominato Tenente Colonnello Macchinista della Regia Marina Italiana e si meritò numerose onorificenze, ossia quelle della Corona d'Italia, dell'Ordine di Osmanie e dell'ordine Prussiano della Corona; nel 1887 fece la campagna d'Africa a Massaua e ne ebbe una medaglia.

La figura di Giuseppe Bonom è stata rintracciata e degnamente valorizzata dalla storica ed esperta d'arte Claudia Ghiraldello la quale è Direttrice del Museo “NOVA FAMA”, costola del Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione”, nel quale si conservano i cimeli di quest'uomo donati dalla discendente Francesca Mussone.

La Ghiraldello, che nell’Archivio storico del Comando Marina Nord di La Spezia, ha rinvenuto un faldone che di quest'Ufficiale di Marina registra tutti i periodi lavorativi nonché le grandiose navi su cui fu operativo (tra le altre si hanno la nave Duilio, la Lepanto, la Washington, la Castelfidardo), ha voluto portare la figura del Bonom all'attenzione della Marina di Genova e tanto ne è stato l'apprezzamento che il museo “NOVA FAMA” è stato inserito nelle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita dell'Istituto Idrografico di Genova. La Ghiraldello, sabato 26 novembre, è stata dunque invitata al Galata Museo del Mare di Genova per presentare la figura del Bonom.

La cerimonia di inaugurazione per l'importante anniversario genovese si è tenuta nell'auditorium del sopracitato Museo genovese e hanno portato i saluti istituzionali, coordinati dal Capitano di Fregata Francesco Tocci, la Presidente del Galata Museo del Mare Nicoletta Viziano, il Direttore dell'Istituto Idrografico della Marina Contrammiraglio Massimiliano Nannini e il Sindaco di Genova Marco Bucci. Ha, quindi, preso la parola il Capitano di Vascello Giosuè Allegrini il quale è curatore, con la Ghiraldello, della mostra “La Marina Militare, fra arte, storia e tecnologia” creata nella prestigiosa sala degli strumenti dello stesso Galata Museo del Mare; si tratta di una mostra storico-artistica, visitabile negli orari di apertura del museo genovese, fino al 6 gennaio 2023, con nomi di artisti altisonanti tra cui Sarenco e Schifano, una mostra di cui l'Allegrini ha indicato con entusiasmo le caratteristiche salienti. A seguire ha preso la parola la Ghiraldello la quale, mentre sul grande schermo della sala scorreva l'audiovisivo da lei stessa realizzato sulla figura del Bonom, ha presentato il suo libro che per le edizioni De Ferrari di Genova racconta la vita e le imprese dell'Ufficiale biellese e ha esposto la filosofia del Museo “NOVA FAMA” suscitando grande apprezzamento e interesse. L'esperta d'arte in veste di curatrice ha inserito nell'esposizione sopracitata una sezione storica mettendo in mostra oggetti e documenti appartenuti proprio al Bonom e tra questi, particolarmente significativo, il cappello da lui indossato.

Dopo il taglio del nastro si è aperta ufficialmente l'esposizione con la guida dei due curatori che di questa mostra hanno anche realizzato il catalogo. Un grandioso ricevimento tenutosi sulla terrazza a mare ha chiuso i festeggiamenti.