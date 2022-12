Dal Nord Ovest - In prognosi riservata il 42enne folgorato da una scarica elettrica

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara il 42enne folgorato nella serata di sabato all'interno di uno stabile.

Sulla dinamica della vicenda sono in corso indagini da parte dei Carabinieri: il 42enne, di origine romena, è stato trovato esanime nel palazzo dove risiede. Le gravi condizioni in cui versava al momento dei soccorsi non hanno permesso di capire come sia avvenuto l'incidente che lo ha ridotto in gravissime condizioni né cosa stesse facendo quando è stato colpito dalla scarica elettrica.