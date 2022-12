Trovato senza vita il medico scomparso dal 15 novembre, era in un dirupo

Era scomparso lo scorso 15 novembre, quando la sua auto era stata vista l'ultima volta al casello di Verrès, in uscita dall'autostrada A5. Questa mattina la sua auto è stata trovata in un bosco sopra Arnad.

È così scattato il piano regionale per la ricerca di persona dispersa, con al lavoro i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno trovato il corpo senza vita di Andrea Calcaterra, 51 anni, medico di Trecate, in provincia di Novara. Il corpo senza vita era in un dirupo poco distante dall'auto.

L'uomo era dipendente dell'Azienda Ospedaliera di Novara nella sede distaccata di Galliate e libero professionista in un paio di centri medici privati nel Novarese e in provincia di Biella.