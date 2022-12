È di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale, avvenuto sabato in prossimità della Provinciale del Maghetto. A rimanere coinvolte due auto per cause da accertare: sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche il personale sanitario che ha assistito le persone a bordo.

Si tratta di una donna di 81 anni, un uomo di 43 e una bambina di 7. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. La prognosi sarebbe di pochi giorni.