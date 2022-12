Auto si schianta contro un albero crollato in mezzo alla strada, indenne il 43enne alla guida (foto di repertorio)

È rimasto indenne il 43enne alla guida che, nella mattinata di ieri, 4 dicembre, si è schiantato contro un albero crollato in mezzo alla strada. A causare il sinistro autonomo la scarsa visibilità che ha tratto in inganno il biellese.

Il fatto è avvenuto a Cerrione, lungo la via per Salussola. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri per i rilievi del caso.