Auto sfiora passante e si schianta contro l'ingresso di una casa: tragedia evitata per un soffio a Salussola (foto di M. Benedetti per newsbiella.it e C. Circolari)

Tragedia sfiorata a Salussola. Attimi di grande paura nella mattinata di oggi, 5 dicembre, a causa di un rocambolesco incidente stradale: secondo le prime ricostruzioni, un'auto avrebbe perso aderenza sull''asfalto ed è finita contro la porta d'ingresso di un'abitazione privata, situata in centro paese.

Ad assistere impotente all'incredibile scena, stando alle prime informazioni raccolte, una volontaria della Croce Rossa che, in quel preciso istante, stava aspettando il pullman alla fermata. Per una manciata di centimetri ha evitato l'impatto con il veicolo. Il conducente, dovrebbe trattarsi di un giovane, è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.

Nell'impatto sarebbe rimasto danneggiato anche un contatore del gas. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e la Polizia locale di Salussola, anche i Carabinieri per i rilievi di rito. Traffico rallentato per consentire le operazioni di rimozione del mezzo.