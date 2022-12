Campagna Telethon con la Pro Loco di Pollone, ritornano i cuori di cioccolato

La Fondazione Telethon si affida a Pro Loco di Pollone APS, da anni suo testimonial sul territorio, che si fa promotrice dell'evento benefico a sostegno della campagna Telethon Natale 2022.

Le nostre volontarie e volontari saranno nelle piazze osservando il presente calendario di appuntamenti:

Domenica 11 dicembre dalle ore 10,00 presso il Mercatino degli Angeli di Sordevolo; Sabato 17 e Domenica 18 dicembre dalle ore 09,00 a Pollone, centro paese (Fronte Macelleria Gastronomia Lafranco) e presso il Centro Commerciale Gli Orsi di Biella (Galleria Coop, Fronte negozio Kasanova)

Il Cuore di Cioccolato Telethon, il dolce cuore che sostiene la ricerca, è disponibile quest'anno in una nuova ed elegante confezione illustrata e nei tre squisiti gusti: al Latte , Fondente e Granella di biscotto, Ancora un volta il Cuore è firmato Caffarel, da anni garanzia di bontà.

Insieme ai Cuori, disponibili candele natalizie e una simpatica confezione di caramelle balsamiche.

Il Cuore è il regalo natalizio perfetto, grazie alla qualità della materia prima, all'elegante confezione colorata, in cartone rigido, conservabile e riutilizzabile, ma anche grazie alla shopper di carta coordinata, che potrete ricevere in omaggio per confezionare al meglio il vostro dono.

Inoltre sulle confezioni dei Cuori di cioccolato un QR code da inquadrare che rimanda ad una sorpresa SPECIALE.

Tutto questo per dare nuova linfa alla ricerca a sostegno della stessa.VI ASPETTIAMO!