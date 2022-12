Isole spartitraffico e altri interventi a Candelo, Gelone: “La priorità è la sicurezza”

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza delle strade, questa volta con la posa di isole spartitraffico in gomma riciclata, delineatori e lampeggiatori lungo l'intero tratto di via Sandigliano, a Candelo. “Con l'intento di proteggere i pedoni e limitare la velocità anche col restringimento della carreggiata – spiega il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social - Ulteriore intervento è stato eseguito all'incrocio delle vie Campile e La Roche sur Foron per impedire la volta a sinistra verso via Campile in uscita da Candelo. La sicurezza è tra le priorità di questa amministrazione e continueremo ad intervenire per tutelare i cittadini”.