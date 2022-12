Auto contromano in Corso San Maurizio, terrore tra gli automobilisti

A qualcuno sarà già successo, so che non è la prima volta che capita una cosa del genere (leggi qui Biella Corso San Maurizio), ma per me sì ed è stato terribile.

Non auguro a nessuno di provare l'angoscia che ho provato io, quando venerdì sera intorno alle 19 mi sono trovato davanti alla mia automobile i fari di un'altra che arrivava completamente in contromano e si avvicinavano sempre più.

Io stavo percorrendo la strada da Mongrando verso Biella e l'altro mezzo arrivava dal tunnel, e solo quando immagino che il conducente si sia accorto di quello che aveva fatto, ha invertito il senso di marcia prendendo la direzione verso Ponderano. A qual punto ammetto che ho tirato un respiro si sollievo, ma è stato davvero un attimo di terrore indescrivibile.