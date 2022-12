Da Caffè Canterino il “profumo” del Natale arriva insieme al panettone alle mele candite

È stato uno dei primi bar in Italia ad ospitare i tabacchi, poi è diventato latteria. Oggi, il locale di viale Maccallé 28, è la nuova sede di Caffè Canterino, lo storico bar biellese ormai rinomato in tutto lo stivale. Selezionato da oltre dieci anni tra le migliori colazioni d’Italia all’interno della guida di Gambero Rosso con il massimo dei voti - ed un inserimento speciale nella “Hall of Fame” - è giunto, quest’anno, all’undicesimo anno di riconoscimento.

I progetti di Pietro - titolare, nonché figlio del fondatore della caffetteria, Mario Canterino - sono sempre più ambiziosi, e trovano il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione che, da sempre, contraddistingue il locale biellese. E se si parla di tradizioni, avvicinandosi al periodo natalizio non si può far altro che pensare al momento in cui il “Re delle feste” - il tradizionale panettone di casa Canterino - sarà sulle tavole nei giorni delle feste.

Si tratta del panettone alle mele candite, il dolce che da ormai qualche anno spopola tra i biellesi, caratterizzato da una lievitazione lunga, lenta e delicata per ottenere una morbidezza unica e dal suo sentore di burro e di vaniglia, arricchito con una glassa alle nocciole IGP Piemonte. Le mele utilizzate per la sua preparazione vengono tagliate a cubetti grandi e fatte riposare in acqua e zucchero per 200 giorni: una canditura così lunga restituisce un candito morbidissimo, vellutato alla vista e dal profumo intenso ed avvolgente.

Quelle scelte per la canditura, sono una varietà di oltre 100 mele diverse selezionate dal loro agronomo di fiducia che, a pochi passi dal laboratorio, coltiva centinaia di tipologie di mele antiche. La qualità delle materie prime scelte è sempre stata una priorità per la famiglia Canterino: basti pensare, ad esempio, alla storica foto di papà Mario insieme alle mucche che producono il “suo” latte, quello selezionato ed utilizzato per preparare dolci e cappuccini.

La dedizione di Mario Canterino nasce già in tenera età, quando scorrazza tra i vari laboratori di preparazione del pane della provincia di Matera, oggi - ironia della sorte - proprio patria della panificazione con riconoscimento del marchio IGP. Dopo un periodo di esperienze a Parigi, nei primi anni Settanta apre a Biella, insieme alla moglie Gabriella, una pasticceria tutta sua, che in pochissimo tempo diventa un punto di riferimento importante per la produzione di dolci lievitati: Pasticcieria Canterino. L’amore per il suo mestiere viene trasmesso ai figli Pietro e Chiara che, alla fine degli anni Novanta, decidono di affiancare all’attività di pasticceria anche quella di caffetteria; un connubio che ha fatto crescere ancora di più la qualità dei prodotti, una qualità che mette al primo posto da soddisfazione del cliente, l’unicità del gusto e che non conosce compromessi.

Caffè Canterino annuncia la grande novità delle aperture domenicali: resterà aperto, infatti, tutte le ultime domeniche del mese, dalle ore 7:00 alle 12:30.

Caffè Canterino si trova a Biella, in viale Maccallé, 28.

Per informazioni e prenotazioni: +39 342 0910271 (anche WhatsApp)

Pagina Instagram: www.instagram.com/caffe_canterino