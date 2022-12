Sport giovanile alla Palestra Frassati di Pollone con la Pro Loco

Sport giovanile alla Palestra Frassati di Pollone. La Pro Loco di Pollone APS che gestisce l'impianto organizza, oltre ai corsi per gli associati adulti, da anni riserva particolari attenzioni per i corsi destinati ai più piccoli. Una trentina di scatenati mini atleti, il futuro dello sport!

Pallamano new entry, Minibasket e Presciistica.

Lo staff tecnico che segue i giovani atleti è composto da Roberto Falcetto per la Pallamano, Silvio Passera per la Presciistica e Adelaide Lambo per il Minibasket.