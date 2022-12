La SPB Ilario Ormezzano Sai non delude al Forum, 3 a 1 contro Arona

Partita molto complicata per la SPB Ilario Ormezzano Sai, in un periodo altrettanto complicato dal punto di vista della salute dei giocatori. Un 3 a 1 che porta 3 punti importantissimi per la classifica e per cominciare a staccare le inseguitrici. Per ora solo Lasalliano ha risposto presente alla SPB e si mantiene a due punti di distacco.

“Sappiamo di poter fare di più - dice il palleggiatore Emanuele Frison -. Ma comunque siamo contenti di aver vinto uno scontro diretto importante contro una squadra che ha giocato molto bene soprattutto in attacco e in difesa. Ci hanno messo molto in difficoltà ma abbiamo saputo reagire di squadra, lottando su ogni pallone e restando concentrati sull’obiettivo della vittoria. Siamo convinti delle nostre possibilità e lavoreremo di settimana in settimana per rimanere al primo posto in questo girone.”

Un’altra vittoria per la SPB Ilario Ormezzano Sai in Serie C, perfetta per aprire il mese di dicembre e per arrivare alla sosta invernale con il massimo punteggio possibile.

Un grande elogio va alla cornice di pubblico composta dai ragazzi delle giovanili e dai bambini del minivolley, che hanno spinto come non mai i nostri giocatori alla vittoria, esultando ad ogni punto.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Arona 3-1

Parziali: 25-22; 20-25; 25-18; 25-28.

Tabellino: Cravera 11, Debenedetti 8, Frison D. 19, Frison E. 4, Gallo 0, Marchiodi 11, Scardellato 10, Ricino 1, Sganzetta 0. Libero Vicario. NE: Brusasca, Ujkaj.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Serie C con tutti gli impegni della SPB Ilario Ormezzano Sai: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/40512