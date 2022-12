Un match che si poteva e doveva vincere. Invece no. Ennesima sconfitta davanti al pubblica di casa. Ieri sera, al palasport di Lessona, il bonprix TeamVolley si è arreso 3-1 al Cuneo Granda Volley, che porta via l'intera posta in palio e ringrazia le biancoblù. Il sestetto cuneese non fatto nulla di eclatante per conquistare i tre punti, ha "solo" sbagliato meno delle padrone di casa. Ancora una volta quanto preparato dallo staff tecnico durante la settimana in palestra non è stato messo in pratica, o non completamente, al momento giusto. Più volte, durante i timeout e i cambi campo, coach Fabrizio Preziosa ha strigliato capitan Diego e compagne, richiamandole a "usare la testa", ma le cose sono andate diversamente.

E così, il derby di famiglia tra le sorelle Filippini, Vanessa in biancoblù e la più giovane Veronica in casacca bianconera, è andato alla seconda. Bellissimo, però, l'abbraccio tra le due alla fine dalla gara, con Veronica addirittura in lacrime.

A fare da contraltare i sentimenti di rabbia e delusione che trasparivano chiaramente dai volti di staff e dirigenza biancoblù dopo un'occasione gettata alle ortiche.

«Sono molto arrabbiato perché questa partita doveva finire in modo completamente diverso - conferma coach Fabrizio Preziosa al termine della gara -. Dal punto divista tattico eravamo riusciti a ridurre il loro potenziale offensivo che conoscevamo bene, in battuta si sono limitati, anche se abbiamo patito la loro palla corta. Ma il vero problema è stato un altro, ovvero quando avevamo la palla noi. Dovevamo costruire una prestazione fuori dalle mani del loro muro e invece, soprattutto nell'ultima parte del match siamo andati tantissime volte dentro le mani del loro centrale. Anche in battuta, avremmo dovuto dimostrare più coraggio, battendo più forte. Ci mancano proprio alcune basi su cui costruire la prestazione: se non rispettiamo il nostro piano-partita, diventa tutto più difficile. Stasera battuta lenta e attacco nelle mani del muro sono statele cose che ci hanno limitato tantissimo, oltre al muro in parallela che non siamo riusciti a sigillare. Purtroppo è andata così e l'abbiamo pagata cara».

Primi scambi sul filo dell'equilibrio, ma Cuneo prende un leggero vantaggio: una fast di Peruzzo si spegne in out e sul 5-9 lo staff del TeamVolley chiede il primo timeout. Le cose non migliorano: sbaglia anche Diego, e si arriva sul 13-6per le ospiti. Vanessa Filippini muove lo score (7-13), ma Diego batte "molle" (7-14). Il 15° punti di Cuneo arrivo al termine di uno scambio prolungato e nuovo timeout per la panchina di casa. Tre punti consecutivi del bonprix TeamVolley riportano sotto le biancoblù: Francesca Peruzzo segna l'ace del 9-15 e il muro diBibi Biasin il 10-15. Sul 12-16 è il coach ospite a fermare il gioco per parlare con la sua squadra.

TeamVolley a -2 (15-17) con un bel punto del capitano, ma Biasin sbaglia la battuta. Ancora Alessia Diego accorcia: 17-19. Veronica Filippini schiaccia in out e sul 19-20 nuova interruzione chiesta da coach Delgado. Sul 19-23 entra Giorgia Zatta per Vanessa Filippini e Peruzzo mette a terra il pallone del 20-23. La più giovane delle sorelle Filippini castiga con un pallonetto le avversarie, poi va in battuta e sbaglia (21-24). Entra in campo Ginevra Levis che rileva Peruzzo, ma Cuneo chiude il set 25-21.Il secondo set si apre con tre ace consecutivi di Francesca Peruzzo. Il 4-0 è di Galliano. Subito timeout per lo staff cuneese. Un muro di Filippini e una diagonale di Biasin permettono al TeamVolley di allungare: 6-1. Alessia Diego firma il 9-3. Poi break di 4-0 per Cuneo (9-7), coach Preziosa corre ai ripari fermando l'inerzia. Le ospiti arrivano fino a -1, sul 10-9 ma poi si complicano la vita da sole pasticciando in ricezione e facendosi fischiare un'infrazione per quattro tocchi: 12-9. Vanessa Filippini chiude il 13-9. Sul 16-10 a firma Biasin, timeout per coach Delgado. Primo tempo di Galliano (17-10), poi 20-12 con un ace di Filippini. Cuneo non si arrende e riesce a rimontare fino al 20-16, mal'inerzia della gara è targata TeamVolley: due punti di capitan Diego e un pallonetto di Filippini permettono alle biancoblù di pareggiare il conto dei set:25-22.

L'avvio del terzo parziale è molto equilibrato fino a quando Cuneo prende un'incollatura e si porta sull'11-8. Timeout Preziosa. Galliano mette il puntodell'11-13 e poco dopo parità a 13 con un'infrazione di doppio palleggio fischiata alle ospiti. Due errori del sestetti di casa e un bel muro difesa su Galliano riportano avanti il sestetto cuneese. Sul 14-18 nuova interruzione del gioco chiesta da coach Preziosa. Errori da una parte e dall'altra del campo, ma le ospiti sono sempre avanti: 20-18 grazie al muro di casa. Un ace di Boggio fruttala parità a 20, poi a 21. La pressione gioca un brutto tiro al TeamVolley: un pallonetto di Vanessa Filippini finisce oltre la riga di fondo (21-23), poi Cimma e Diego si ostacolano a vicenda in ricezione (21-24). Cuneo non si fa pregare e chiude 25-21.Ancora equilibrio all'inizio del quarto set: Bibi Biasin mette una gran palla dalla seconda linea (5-4), poi va a piazzare l'ace del 6-4. Cuneo stringe i denti e pareggia a 6; altro mini break TeamVolley con due punti di Diego e uno di Filippini (9-6) e timeout per coach Delgado. Pasticcio sotto rete per le padrone di casa e nuova parità a 10. Il muro ospite ferma l'attacco del TeamVolley e Cuneo mette la testa avanti: 11-10. Timeout anche per lo staff di casa. La difesa bianconera intercetta un altro pallone: 10-13. Francesca Peruzzo sbaglia la battuta (12-15) e Biasin attacca in out. Altro minuto di sospensione per coach Preziosa. Filippini accorcia con un ace (14-16), poi le mani del muro di casa deviano la palla fuori dalla riga di fondo (15-18). Il muro di Cuneo, al contrario, ferma la fast di Galliano (15-19) e Filippini attacca in rete (15-20). A quel puntosi spegne la luce: Diego e compagne "restano sulle ginocchia" e il sestetto ospite riesce a chiudere senza troppi problemi set (25-16) e partita.

BONPRIX TEAMVOLLEY - CUNEO GRANDA VOLLEY 1-3 Parziali: 21-25, 25-22, 21-25, 16-25TeamVolley: Boggiani ne, Cimma (L), Zatta, Galliano 8, Peruzzo 8, Levis, Filippini 18, Diego 13, Boglio ne, Valsecchi ne, Boggio 4, Riccardi ne, Spinello(L2) ne, Biasin 8. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.

Cuneo: Cassini ne, Romano (L), Testa ne, Brutti ne, Boufandar ne, Thior ne, Montabone 24, Battistino 19, Filippini 10, Basso 4, Ulligini 4, Zlatanov ne, Cerutti 1, Binda 1.

Allenatore: Andres Delgado.

Assistente: Dmitri Panchenko.