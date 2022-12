È conto alla rovescia a Vigellio, nel comune di Salussola, per il pranzo dei bolliti. Il ricavato, tolta la spesa, andrà a finanziare la bolletta della parrocchia di Vigellio. L'evento, in programma alle 12 di sabato 10 dicembre, avrà luogo nel salone dell'oratorio. Per info: 333.4788718 o 338.1915662.