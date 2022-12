Cresce il clima natalizio nella casa di riposo di Graglia e Muzzano. Per giovedì 8 dicembre è in programma l'accensione dell'albero di Natale, realizzato con il progetto “Mille Mani per un Albero”. Alle 17 avrà luogo il ritrovo nel cortile della struttura; seguirà l'avviamento delle luci, insieme a canti natalizi e merenda condivisa.