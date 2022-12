Soprana: cavallo scivola in un dirupo, al lavoro i Vigili del Fuoco per il recupero

Nel pomeriggio di oggi domenica 4 dicembre a Soprana in frazione Rigozzo un cavallo è scivolato in un dirupo. Non sapendo come fare a riportarlo a monte il proprietario si è rivolto al 112, che ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco.

Con il passare delle ore nel tentativo di recuperarlo le condizioni dell'animale si sono però aggravate per via delle ferite riportate, e sembra che al momento per l'animale non ci sia purtroppo più nulla da fare.

Sul posto stanno ancora operando squadre di Biella e di Ponzone.

Seguiranno aggiornamenti.