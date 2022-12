Per via della pioggia che ha reso più pesanti le fronde degli alberi, sono stati diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco nella notte tra sabato 3 dicembre e questa mattina per rimuovere le piante dalle carreggiate.

In particolare, sono sono stati chiamati per liberare la strada lungo via Santuario di Oropa, quindi sono intervenuti a Cerrione e a Salussola. A comporre il 112 sono stati i passanti.