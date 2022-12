Auto si ribalta a Biella in via Carso, strada chiusa, conducente in ospedale, FOTO Finatti per Newsbiella.it

Incidente intorno alle 14 di oggi a Biella lungo via Carso, tra le rotonde con viale Bertodano e via Cernaia.

Per cause ancora da accertare, un'automobile si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il conducente e per la messa in sicurezza del mezzo. La polizia Locale sta invece provvedendo ai rilievi del caso. Non sembrerebbero essere rimasti coinvolti altri veicoli nell'incidente. Il 118 ha portato il conducente all'ospedale per le cure mediche necessarie.

Al momento il tratto di strada dove si è verificato il sinistro è chiuso al traffico.