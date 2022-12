Valle Mosso, l’Associazione “Passaggio a Oriente” organizza il mercatino di Natale

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, l’Associazione “Passaggio a Oriente” di Valle Mosso sta predisponendo alcune iniziative di autofinanziamento e ricreative a favore della comunità e del territorio. “Già in questi giorni - affermano le volontarie - stiamo distribuendo ai commercianti gli alberelli che abbiamo realizzato con il materiale di riciclo e stiamo addobbando le vie principali del paese con alcune decorazioni. Come lo scorso anno, l’idea è proprio quella di mettersi al servizio per aiutare tutti a percepire maggiormente il clima natalizio, nonostante le difficoltà di questi tempi”. Ormai da un paio di mesi, settimanalmente, alcune volontarie si ritrovano per realizzare con impegno, costanza e creatività questi materiali, riscoprendo la bellezza di stare insieme, lavorando, chiacchierando e concedendosi dei momenti di pausa in compagnia.

“La prima proposta che rivolgiamo alla comunità è il Mercatino di Natale durante il quale verranno esposti i lavori realizzati a mano da alcune di noi - continuano le componenti del gruppo - con lo scopo di finanziare le nostre prossime attività e i progetti per il nuovo anno. Ci si potrà trovare in località Valle Mosso (Valdilana) sabato 10 dicembre dalle 9 alle 12.30 sia presso Piazza Alpini d’Italia (all’entrata del Supermercato Conad) sia sotto i portici del Condominio Giardino. In questa occasione, chi vorrà, potrà sostenere la nostra realtà che da poco più di un anno ha scelto di proseguire il suo operato a favore del territorio, con proposte ricreative, ludiche, culturali e sociali”.

Nel mese di dicembre, insieme ad altre Associazioni del Comune, verranno organizzati altri momenti di gioco e divertimento per bambini, ragazzi e famiglie, con l’intento di vivere serenamente le festività natalizie ed iniziare al meglio il nuovo anno.