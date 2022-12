Associazione Nazionale Polizia di Stato a Sordevolo per il tradizionale pranzo degli auguri FOTOGALLERY

Col tradizionale pranzo degli auguri, i soci dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato della sezione di Biella, insieme ai simpatizzanti e alle autorità invitate, hanno colto l'occasione, ieri 3 dicembre, di tornare a Sordevolo luogo che in occasione della Passione della scorsa estate ha potuto contare sulla preziosa collaborazione dei volontari durante le serate di rappresentazione.

Una settantina di convenuti si sono trovati a Pratovalle ed hanno apprezzato la possibilità di tornare ad incontrarsi nuovamente dopo il terribile periodo che ha forzatamente interrotto la convivialità. Tante competenze rappresentate dai soci, ognuno con una precisa peculiarità, che oltre a confrontarsi si rendono disponibili in associazione per aiutare i cittadini che spesso si rivolgono in sede per chiedere informazioni, consigli, aiuto.

Una realtà importante sul territorio, quella dell'A.P.S., animata da un direttivo sempre in azione per promuovere attività culturali, associative e di volontariato e una vitalità e un peso che attraggono trasmettendo serietà, affidabilità e concretezza d'intenti.

Il tempo vola quando le persone stanno bene e ieri è proprio andata così; il tempo è volato e gli auguri del Presidente a tutti i soci, con l'omaggio floreale alle signore, è stato anche un arrivederci al prossimo appuntamento conviviale sicuramente bene organizzato come questo.