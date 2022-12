Cuore di Cioccolato Telethon, Crevacuore e Ailoche in campo per la ricerca (foto di repertorio)

Anche nel 2022 torna il Cuore di Cioccolato Telethon, il regalo perfetto che sostiene la ricerca che sta aiutando molti bambini con una malattia genetica rara a diventare grandi.

La Fondazione Telethon si fa promotrice dell’evento benefico in collaborazione con i comuni di Crevacuore e di Ailoche con il supporto delle volontarie e dei volontari delle due Pro Loco, con un dono simbolo di generosità e di partecipazione per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Sulle confezioni è presente un QR Code da inquadrare con lo smartphone per scaricare una sorpresa speciale.

Si scende in campo per presentare l’iniziativa e distribuire il Cuore di Cioccolato nella mattina di sabato 17 dicembre nella Piazza del Mercato di Crevacuore e dare così nuova linfa alla ricerca. Un piccolo gesto che chiunque può fare per garantire un futuro migliore ai malati. L'appuntamento è in programma dalle 9 per sostenere, con una piccola donazione, la ricerca scientifica e far sentire la nostra vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie.