Giornata di festa per il Comando Provinciale di Biella dei Vigili del Fuoco in occasione delle celebrazioni per la protettrice Santa Barbara.

Mentre nella mattinata si sono effettuate le celebrazioni di rito con la presenza di tutte le autorità locali, nel pomeriggio, per circa una cinquantina di bambini, si è svolta la "pompieropoli" dove hanno potuto cimentarsi in vari percorsi di abilità.