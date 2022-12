Biella, un lettore segnala: “Strada al buio, costretta a usare torcia per non cadere nelle buche” FOTO

Biella, un lettore segnala: “Strada al buio, costretta a usare torcia per non cadere nelle buche”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Questa è la strada che faccio tutti i giorni. Non è possibile che, quando subentra la sera, debbo percorrerla con una torcia in mano facendo attenzione a non cadere. Il tratto che da Strada Camplasso porta al sottopassaggio di corso Europa è completamente al buio.

Senza alcun tipo di illuminazione. Non solo. Lo stesso asfalto è pieno di buche e, se non si presta attenzione, si può rischiare di inciampare e farsi male. In aggiunta, non è una zona videosorvegliata. Quindi c’è anche il timore che si possa incrociare qualche malintenzionato. Da anni, lavoratori, cittadini, runners e bikers si lamentano di tutti questi disagi. Sarà la volta buona per intervenire? Ai posteri l’ardua sentenza”.