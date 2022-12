Valle Mosso, la Scuola dell’Infanzia a porte aperte

La Scuola dell’Infanzia di Valle Mosso-Crocemosso è una delle due realtà pubbliche rivolta ai bambini tra i 3 e i 6 anni sul territorio di Valdilana. La struttura, sita in Via Scuole 4 a Valle Mosso, accoglie ogni giorno numerosi bambini del circondario, sia per comodità delle famiglie che per le scelte educative e i progetti creativi delle insegnanti che continuano ad investire sulla formazione e sui nuovi modelli didattici.

“La nostra scuola - affermano le maestre del plesso - è proprio pensata a misura di bambino: partendo dai progetti di continuità con il Micro Nido e la Scuola Primaria di Valle Mosso, mettiamo al centro i bisogni legati alla crescita e allo sviluppo di ciascun alunno, rispettando i propri tempi e potenzialità e creando una forte sinergia con le famiglie e con il territorio. Oltre ai momenti di gioco e di lettura, ai laboratori creativi e sensoriali e alle attività di avvicinamento alle discipline scolastiche, negli anni è stato potenziato l’insegnamento della lingua inglese e dell’informatica, grazie anche alla presenza della LIM. Inoltre, da circa 2 anni, in collaborazione con l’associazione “Amici del Parco Reda”, è stato avviato un percorso di outdoor education che porta i bambini a scoprire più da vicino la realtà del parco e a vivere numerose esperienze immersi nella natura”.

In vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, le maestre organizzano quindi un pomeriggio di “scuola a porte aperte”, in programma per giovedì 15 dicembre 2022 dalle ore 17 alle ore 18. “In tale occasione - concludono le insegnanti - accoglieremo tutte le famiglie interessate ad incontrarci e a conoscere la nostra scuola, rispondendo ad eventuali domande e perplessità. Sappiamo quanto sia importante per i genitori essere supportati nel percorso di crescita dei propri figli e, per questo, ci teniamo ad instaurare fin da subito legami di stima reciproca e collaborazione”.