Valdilana, a Ponzone in scena la Polenta Concia della Pro Loco di Trivero (foto di repertorio)

Domenica 11 dicembre la Pro Loco di Trivero ha in programma la tradizionale distribuzione della Polenta Concia. Avrà luogo a partire dalle 11 presso la municipalità di Trivero, in piazza XXV Aprile, a Ponzone. Per info: 347.2203774 o 375.5567982.