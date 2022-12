Cessione del quinto: tutto quello che c’è da sapere

Il mondo del credito, in particolar modo in questo ultimo decennio, è risultato di grande supporto per un vasto numero di risparmiatori italiani, alcuni dei quali colpiti da un fenomeno come la perdita del potere d’acquisto, che potrebbe acuirsi ulteriormente nel corso del prossimo biennio complice l’attuale elevata inflazione.

Non c’è da stupirsi, quindi, se un numero crescente di italiani ne abbia fatto ricorso, non solo come strumento per sopperire alla mancanza di liquidità per l’acquisto di beni o servizi. In svariati casi, infatti, l’accensione di un prestito è avvenuta a difesa del proprio patrimonio, onde evitare un deterioramento delle disponibilità liquide del consumatore, destinata ad altre voci di spesa.

I vantaggi della cessione del quinto

Col passare degli anni, le modalità con le quali accedere al credito si sono ampliate notevolmente. Se un tempo, infatti, la maggior parte dei prestiti prevedeva l’accredito della somma e l’addebito delle rate nel conto corrente, oggi esistono altre alternative. E quella maggiormente apprezzata dai consumatori, perlomeno negli ultimi tre lustri, è la cessione del quinto dello stipendio/pensione.

La grande differenza rispetto ad un tradizionale prestito al consumo è insita nel pagamento della rata, che viene prelevata direttamente dalla busta paga o dal cedolino della pensione anziché nel conto corrente o tramite i bollettini postali (modalità, quest’ultima, fortemente caduta in disuso nel corso degli ultimi due decenni). Ma quali vantaggi comporta questa modalità di addebito?

Innanzitutto, il contraente dispone di una puntuale ed efficace gestione del proprio denaro, ricevendo direttamente in conto corrente il proprio stipendio depurato dall’impegno mensile da onorare. Tutto ciò consente, in alcuni casi, di evitare che il debitore possa non pagare la rata, fattore che implica, purtroppo, una segnalazione negativa nella Centrale Rischi Interbancaria e l’impossibilità, quindi, di poter contrarre, in futuro, altri finanziamenti.

La cessione del quinto dello stipendio, inoltre, consente di ottenere liquidità più semplicemente rispetto ad un “tradizionale” prestito. Il perché è presto detto. La rata trattenuta in busta paga, infatti, è una sorta di garanzia anche per l’istituto erogante, che è certo del buon esito del pagamento delle rate: a garantire il pagamento è il datore di lavoro, che mensilmente trattiene dalla busta quanto dovuto alla finanziaria e bonifica alla medesima quanto di sua spettanza.

Come scegliere la cessione del quinto più confacente alle nostre esigenze

Questa innovativa tipologia di finanziamento risulta estremamente utile come “consolidatore” dei debiti in essere, raggruppando in un’unica rata, maggiormente sostenibile, tutti gli impegni contratti. Ed è un’ancora di salvezza per tutti quei soggetti che, loro malgrado, non riescono ad accedere al mondo del credito a causa di precedenti insolvenze che hanno comportato una segnalazione negativa in CRIF o nel bollettino dei protesti.

La garanzia da parte del datore di lavoro è, a tutti gli effetti, una garanzia per l’ente erogante, che è certo del buon esito del pagamento delle rate al di là delle segnalazioni negative. Addio, quindi, anche al coinvolgimento di terzi soggetti, che in alcuni casi, per i motivi più disparati, vengono richiesti da finanziarie ed istituti di credito come “garanti” dei prestiti.

Tutta questa serie di ragioni ha fatto sì che la cessione del quinto dello stipendio/pensione sia, attualmente, tre le tipologie di prestiti più richieste. E al pari di quanto avviene per i prestiti “tradizionali”, è indispensabile analizzare tutte le proposte promulgate da istituti di credito e finanziarie al fine di scegliere quella maggiormente confacente alle nostre esigenze.

Non tutte le cessioni del quinto, detto in “parole povere”, sono uguali. Ed è indispensabile porre grande attenzione alle condizioni proposte per compiere la miglior scelta possibile, avvalendosi del supporto di portali indipendenti, come avviene su ComparaSemplice.it per confrontare le offerte di cessione del quinto presenti nel mercato.

Cessione del quinto: i requisiti essenziali per potervi accedere

Per accedere alla cessione del quinto, tuttavia, bisogna disporre di alcuni requisiti essenziali. Innanzitutto, nel caso si fosse lavoratori dipendenti, è indispensabile risultare assunti a tempo indeterminato ed aver accantonato una determinata somma nel TFR (l’importo varia da finanziaria a finanziaria). Ma il primo requisito fondamentale, necessario per comprendere, poi, se effettivamente l’erogazione della cessione del quinto sia possibile, riguarda l’ammontare della rata.

Essa, infatti, non può superare il 20% dello stipendio percepito e, in termini temporali, i dieci anni di durata. Durante il periodo di ammortamento, di norma al raggiungimento del 40/50% del pagamento del debito assunto, è possibile chiedere il “rinnovo della cessione”, ottenendo, quindi, ulteriore liquidità aggiuntiva.