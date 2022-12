Sport+Prevenzione=Salute, a Città Studi l'evento di ASD Egb Evergreenbike

In data 1° dicembre presso il Centro Congressi di Città Studi a Biella, si è tenuto l’evento SPORT+PREVENZIONE=SALUTE organizzato dall’ASD Egb Evergreenbike rivolto all’importanza che l’attività sportiva e la prevenzione svolgono per garantire una buona condizione fisica.

L’ingresso era ad offerta libera e il ricavato è stato interamente devoluto alla Mensa del Pane Quotidiano di Biella. Luciano Canova, Presidente di Egb ha aperto la serata presentando i relatori. Sig. Lacchia Lorenzo Presidente dell’Associazione la Rete – Mensa del Pane Quotidiano di Biella che ha spiegato l’impegno giornaliero dei volontari nel gestire la mensa di condivisione cittadina, l’accoglienza e i numerosi progetti di solidarietà a cui si stanno dedicando.

L'Assessore al Commercio, Turismo e Attività Economiche del Comune di Biella Barbara Greggio ha descritto le peculiarità del territorio biellese dove si ravvisa un incremento del turismo in tutte le sue espressioni: religioso, culturale, sportivo e gastronomico soffermandosi anche sull’eccellente qualità dell’acqua del territorio caratterizzata dalla mancanza di calcare e da un residuo fisso molto basso che le attribuiscono una leggerezza da primato e sulla qualità dell’aria biellese. Dott. Enzo Forliti – Direttore SC Chirurgia Vascolare e Endovascolare presso l’Ospedale di Biella – ASL di Biella.

Il dottore ha specificato che svolgere attività fisica significa “lavorare” per il proprio benessere psicofisico. Aiuta a ridurre ansia e stress, aiuta a ridurre la pressione arteriosa, il livello di glicemia e colesterolo nel sangue. Aiuta a prevenire problematiche cardiovascolari, a ridurre l’obesità e a migliorare il tono muscolare. Alimentarsi correttamente, smettere di fumare e limitare la sedentarietà apportano evidenti benefici alla propria salute con conseguente miglioramento della qualità della vita. Ha inoltre dedicato ampio spazio sull’importanza della prevenzione per poter ridurre l’incidenza di patologie anche gravi e sul tipo di interventi che vengono eseguiti in ambito vascolare. Al termine, il Presidente Luciano Canova ha chiuso l’intervento informando i presenti che nel 2023 ci sarà un secondo evento sempre organizzato dall’ASD Egb Evergreenbike.