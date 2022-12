Dal Nord Ovest - Scontro tra due auto, una donna in ospedale e disagi al traffico

Incidente con una donna ferita, nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 18, sulla Tangenziale Ovest di Vercelli, all'altezza del distributore Tamoil.

Per cause al vaglio della Polizia locale, due vetture sono entrate in collisione, riportando gravi danni e bloccando il traffico lungo l'arteria. Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli è intervenuta per mettere in sicurezza i veicoli, uno dei quali alimentato a Gpl e il tratto stradale, mentre tutti gli occupanti dei mezzi sono usciti autonomamente dai veicoli incidentati.

Per una donna si è però reso necessario il trasporto al Pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Andrea per accertamenti e medicazioni: insieme al 118, intervenuto per i soccorsi sanitari, due pattuglie della Polizia locale si sono occupate dei rilievi e della gestione della viabilità che, ovviamente, ha avuto pesanti disagi.