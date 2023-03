Protesta davanti al Postamat: “Voglio riavere la carta”. A Candelo arrivano i Carabinieri

Verrà molto probabilmente deferito per interruzione di pubblico servizio l’uomo che, nella giornata di ieri, 2 dicembre, ha inscenato una protesta molto particolare.

Stando alle ricostruzioni del caso, il 38enne si sarebbe posizionato davanti al Postamat e avrebbe impedito a chiunque di prelevare finché non gli fosse restituita la PostPay. Qualche istante prima, infatti, il biellese avrebbe discusso con i dipendenti dell’ufficio postale per farsi ridare la card, bloccata e trattenuta allo sportello a causa dell’errato inserimento del pin.

Gli stessi operatori avrebbero spiegato che non era possibile la riconsegna poiché la carta non era intestata a lui ma ad una parente. Non soddisfatto delle spiegazioni, l’uomo avrebbe dato vita alla successiva contestazione. All’arrivo dei militari dell’Arma, la situazione è tornata alla normalità. Ora, il biellese rischia una denuncia.