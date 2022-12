Operaio cade da un’altezza di 2 metri durante un controllo, incidente sul lavoro a Benna

Non sarebbe in pericolo di vita l’operaio di 57 anni, rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 2 dicembre, all’interno di un’azienda di Benna.

Stando alle ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’uomo sarebbe caduto accidentalmente da un’altezza di circa 2 metri durante un servizio di controllo ad una vasca. Subito assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Al momento, è in attesa di prognosi. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale dello Spresal per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.