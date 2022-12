"Mi dia soldi causati dalla figlia". Ma è in America: anziano sbugiarda il finto Carabiniere

Un nuovo tentativo di truffa è stato sventato da un'anziano biellese. Stavolta è accaduto nel capoluogo di provincia dove, stando al suo racconto, fornito alle forze dell'ordine, sarebbe stato raggiunto a casa da un uomo che si sarebbe spacciato un militare dell'Arma.

Quest'ultimo gli avrebbe riferito di essere lì per ritirare una cifra pattuita di soldi così da risarcire ai danni provocati dalla figlia, rimasta coinvolta in un sinistro stradale. Peccato però che la donna si trovasse in quel preciso istante in America, a tantissimi chilometri di distanza dal luogo dell'incidente.

Una volta scoperto, l'uomo ha fatto perdere le sue tracce. Ai Carabinieri, ora, il compito di di dare un volto al malintenzionato.