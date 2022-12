Biella, daino investito in via per Pollone: danni alle auto (foto di repertorio)

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 3 dicembre, in via per Pollone, a Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, un daino sarebbe stato investito e due avrebbero riportato alcuni danni. Non ci sarebbero feriti. Sul posto gli agenti di Polizia locale per i rilievi di rito.