Biella, 22enne si addormenta in macchina: arrivano agenti e li aggredisce. Fermato con lo spray

Un uomo di 22 anni è stato arrestato alle prime luci dell'alba di oggi, 3 dicembre, con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Per fermalo è stato necessario l'utilizzo dello spray.

È successo intorno alle 6, a Biella, in prossimità di piazza 1° Maggio. Stando alle ricostruzioni del caso, gli agenti di Polizia avrebbero notato, nel corso di un controllo sul territorio, un'auto impegnata a fare strane manovre all'interno di un parcheggio. Accostati col mezzo di servizio, hanno notato un giovane, appoggiato sul volante, completamente addormentato.

Una volta svegliato, gli operatori l'hanno sottoposto ai controlli del caso per stabilire se fosse sotto l'effetto di alcol. E proprio gli accertamenti di rito non gli sarebbero andati giù: ad un certo punto, dopo averne accertato la positività grazie ai consueti test, il ragazzo avrebbe inveito contro gli agenti e tentato di colpirne uno. Proprio quest'ultimo, dopo aver schivato il primo colpo, sarebbe stato spintonato verso l'auto di servizio, rimanendo ferito al gomito e all'avanbraccio per un prognosi di circa 15 giorni.

A quel punto, temendo che la situazione degenerasse, i poliziotti gli avrebbero spruzzato lo spray al peperoncino in dotazione, bloccandolo e portandolo in Questura per tutti gli accertamenti del caso. Stamattina, si è svolta la direttissima, in compagnia del suo legale.