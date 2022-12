Ai domiciliari, i Carabinieri non lo trovano in casa: nei guai un 22enne (foto di repertorio)

Sottoposto ai domiciliari, non è presente in casa al momento dei controlli e finisce nei guai. Protagonista della vicenda un 22enne di Valdengo che, di fronte ai Carabinieri, non ha saputo giustificare la sua assenza dall’abitazione. Inevitabile la denuncia nei suoi confronti con l’accusa di evasione.