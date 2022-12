Volare, un sogno realizzabile

Volare non è mai stato così facile, comodo e... meno costoso di quanto si possa pensare!

Stiamo parlando della licenza di volo PPL (cioè quella che abilita a pilotare aeromobili per utilizzo privato) conseguita presso l'Aero Club Biella.

Facile: grazie ad istruttori ai massimi livelli di professionalità. Ricordiamo con orgoglio la scelta di Biella, per il rinnovo della propria licenza di volo, da parte dell'astronauta Luca Parmitano.

Comodo: l'aeroporto di Cerrione è raggiungibile in tempi brevi sia da Biella che dalle autostrade.

Meno costoso di quanto si possa immaginare: Aero Club dispone di una struttura operativa snella ed efficiente.

Attraverso la collaborazione tra Aero Club Biella e Aeritalia a Torino è inoltre possibile accedere anche ai livelli successivi, i brevetti professionali CPL e ATPL sia per aeroplani che per elicotteri. E il brevetto PPL resta valido come base per accorciare il percorso professionale successivo che eventualmente si voglia intraprendere!

Micaela, segreteria Aero Club Biella: "Le persone che si rivolgono a noi sono varie: ci sono ragazzi di 16 anni che vogliono intraprendere la carriera di pilota e perciò scelgono questo percorso in parallelo agli ultimi anni di superiori e poi in alternativa all'università. Oppure portano avanti entrambe le cose perciò fanno sia il percorso professionale che la carriera universitaria, sovente nelle facoltà di ingegneria aeronautica o aerospaziale. Poi ci sono anche ragazzi o persone più mature - continua Micaela - che coltivano la passione per il volo fin da piccoli e che vogliono realizzare un sogno; perciò si fermano al conseguimento della licenza pilota privato e poi volano per divertimento: arrivano da noi da tutta Italia!"

Per saperne di più: https://www.aeroclubbiella.com/vola-con-noi-diventa-pilota-con-aero-club-biella/