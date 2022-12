AISM, i vincitori della lotteria "Per un mondo libero dalla sclerosi multipla”

Estrazione lotteria del 26/11/2022 dell'A.I.S.M. Sezione di Biella: “Per un mondo libero dalla sclerosi multipla.

”Di seguito l’elenco dei biglietti estratti:

1° Soggiorno di 3 notti con volo e hotel per 2 persone in una capitale europea N. 20.431; 2° Acquisto di € 600 presso gioielleria N. 30.717; 3° Coppia orologi Tissot da Uomo & Donna N. 33.096; 4° Kit Beauty N. 5.663; 5° Girocollo fatto a mano N. 28.286; 6° Foulard Seta Max Mara N. 37.294; 7°e 8° Macchina del caffè N. 3.717 – N. 13.383; 9° Completo Letto 2 piazze più copriletto coordinato N. 2.966; 10° Sciarpa Lana+2 libri N. 12.073; 11° e 12° Servizio gomme o acquisto di € 100 N. 29.553 – N. 29.012; 13° Sciarpa Lana N. 4.325; 14° Sciarpa Cashmere/Seta N. 39.087; 15° Sciarpa Cashmere N. 3.738; 16° Cesto Gastronomico Gastronomia Mosca N. 4.253; 17° Giubbotto N. 35.783; dal 18° al 20° Trolley N. 21.753 - N. 29.059 - N. 30.759; 21° Vaporiera Optima N. 2.620; 22° Griglia da Tavola Cuoki Ariete N. 12.971; 23° Ferro da stiro Easyou N. 27.279; 24° Nedis Smart ip camera for indoor use (videocamera sicurezza) N. 14.115; 25° Smart Watch Iwotto N. 17.909; 26° Set Caraffa più bicchieri acqua - Fratelli Guzzini N. 18.736; 27° Set porcellana 6 pz “Eraclea tazza big con piattino” N. 15.784; 28° Tenda a vela triangolare ombreggiante ed idrorepellente 5x5x5 mt N. 17.130; 29° Servizio completo da whisky N. 526; 30° Sgabello multiuso N. 30.784; 31° Bambo Grill Must chef N. 8.627; 32° Set 5 coltelli con base guzzini N. 23.464; 33° e 34° Bilancia diagnostica N. 30.147 - N. 34.078; 35° Portafoglio N. 28.136; 36° Massaggiatore spalle Jocca N. 38.539; 37° e 38° Bignole e crema da 1k e ½ N. 38.427 – N. 25.049; 39° Borsa O Bag Porta cibo Guzzini N. 32.656; 40° Salva divano Sogni reali N. 38.063; 41° Juice Extractor N. 34.164; 42° Copridivano N. 7.386; 43° Pentola Pressione Pressure cook N. 28.890; 44° Cassetta con 2 bottiglie di vino Domìni Veneti N. 7.459; 45° Lavagna Rana N. 23.324; 46° e 47° Acquisto Abbigliamento per bimbi N. 37.970 – N. 12.567; 48° Set Spugne Caleffi N. 20.618; 49° Pentola Multiuso Diamante Pastabella N. 10.696; 50° Pentola Berlinger Haus N. 38.581; 51° Centrifuga Spin Snips N. 32.719; 52° Pesavaligie N. 3.469; 53° Occhiali Slam N. 28.273; 54° 6 Bicchieri N. 11.044; 55° Massaggiatore elettrico anticellulite InnovaGoods N. 14.053; 56° Frullatore a immersione con accessori N. 24.494; 57° Set contenitore per alimenti 7 pezzi - Daily fresh N. 3.428; 58° e 59° Guanti Datch genuine N. 3.433 – N. 7.922; 60° Set 3 tazze N. 12.508; 61° Set asciugamani (treccia) ortisei N. 17.545; 62° Lampada Led table Warm White 3000k Nedis N. 29.845; 63° e 64° Borsa N. 15.299 – N. 6.002; 65° Libro N. 9.648; 66° Orologio Muro N. 33.158; 67° Ciotola Per Miscelare con coperchio master chef N. 22.463; 68° Lampada emozionale Rgb N. 37.395; 69° Poof Belgo Concept N. 16.431; 70° Set 2 Tovagliette all'americana N. 16.637; 71° Set 6 Bicchieri N. 30.588; dal 72° al 74° Libro N. 20.358 - N. 424– N. 6.752 .

L'estrazione ha avuto luogo il giorno 26 novembre 2022 alle ore 15.00 presso la sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla a Biella in Via Piave 11/C.

Son stati venduti un totale di 30.021 biglietti: ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuti per la buona riuscita della manifestazione: Uvet Retail Srl Agenzia Piazza Adua, Gioielleria Valdani Via Italia 8, Stefano Pivano Via Italia n°14, Parafarmacia Naturopatia “I Giardini” Piazza Carlo Casalegno 8/A, Gioielli Artigianali Artiglia Via Italia 41, Santa Barbara Via Torino 15, Cà Brio Piazza I Maggio 11, Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 28, Gastronomia Mosca Via San Filippo 16, Primigi C.C. Orsi, Carpisa C.C. Gli Orsi, Buratti Abbigliamento Via Duomo 3, Caffetteria Bardot Via Milano 48; Lanificio Fratelli Piacenza di Pollone; Lanificio E. Zegna di Valdilana, Pasticceria Maniscalco-Rainero Campore; di Gaglianico: Sellmat Via Cavour 78 , Quatela Bevande Via Cavour 82, Tipografia Botalla Via Fratelli Cairoli 140; Mondoffice di Castelletto Cervo, Lauretana di Graglia.

Ringraziamo inoltre tutti gli esercenti che hanno accettato di distribuire i biglietti presso il loro negozio/attività, soprattutto durante questa difficile ripresa, Ass.ni, Pro Loco, Aziende che ci hanno ospitati presso di loro, tutti i volontari che si sono prodigati nella distribuzione e ritiro dei biglietti nei negozi e nei banchetti e tutti i nostri sostenitori!

I premi sono reperibili presso la sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla in Via Piave 11/C a Biella e dovranno essere ritirati dai rispettivi vincitori entro il 28/02/2023 negli orari di apertura sede: lun-ven ore 9-13. Per qualsiasi informazione potete contattare la Sezione al n. 015/849436.