A Biella una caccia al tesoro nei negozi del centro. Un'iniziativa di Atelier Cocò e Cappuccetto Giallo, FOTO

Un gesto semplice pensato quasi per gioco, è l'attività organizzata da Atelier Cocò e Cappuccetto Giallo di Biella, per accendere un po' il Natale in città.

Sono state preparate 100 palline in cartoncino bianco che i bambini con le proprie famiglie, ma anche adulti, hanno dipinto e creato con diverse tecniche. Nella settimana dal 3 all' 8 di dicembre saranno distribuite in alcuni negozi del centro storico che hanno subito appoggiato con entusiasmo l'iniziativa. Dal giorno 8 fino alla vigilia di Natale, sarà possibile fare una caccia al tesoro nei vari negozi di Biella per trovare la propria pallina, e una volta individuata, i negozianti offriranno una dolce sorpresa ai partecipanti.

Dai bimbi piccoli di un asilo Nido di Biella, ai ragazzi del centro Anffas, ai genitori, nonni e parenti, sono stati davvero numerosi i passaggi prima all'Atelier Cocò e poi al Cappuccetto Giallo, soddisfatti per l'iniziativa.

È stato un risultato ancora migliore rispetto alle aspettative. Ci piace sognare in grande e... chissà magari poter realizzare un albero di Natale per tutti coloro che vorranno partecipare.